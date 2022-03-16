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Ювелірна робота: на вокзалі у Тростянці захисники знищили гаубичний дивізіон окупантів (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Горить танк ворога з росії Новина оновлена 16 березня 2022, 09:42
Горить танк ворога з росії

Захисники продовжують радувати українців новими досягненнями

На 21-й день війни України з окупантами російської федерації бійцям 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" цієї ночі вдалося ювелірно знищити цілий гаубичний дивізіон окупанта фашистів у Сумській області.

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Вказану інформацію та відеопідтвердження нового потужного досягнення українських захисників у середу, 16 березня, оприлюднили на офіційній сторінці 93-ї бригади у соцмережі.

Окупанти розмістили гаубичний дивізіон 2С19 "Мста-С" прямо на площі залізничного вокзалу у місті Тростянець, що на Сумщині, тож знищити ворога, не зачепивши цивільну інфраструктуру, було непростою задачею. Проте наші умільці не розгубилися і, дочекавшись темряви, ювелірно знищили техніку окупанта.

Відео знищення ворожої техніки

Раніше "Телеграф" повідомляв, як українським захисникам, які продовжують відстоювати нашу державу, вдалося перетворити на металобрухт ще один танк російських загарбників.

Окрім того, нагадаємо, як бійці Сил спеціальної операції України знешкодили ще одного майора з російської федерації.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Горить #Танк
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