"Де "Червоний Хрест", ООН, ОБСЄ, Рада Європи?": Львівщина дорікнула міжнародним гуманітарним місіям

На Львівщині, незважаючи на велику кількість внутрішньо переміщених осіб, які використовують регіон і як транзитний для переміщення до Європи, і для тимчасового проживання, досі не налагоджено системну роботу міжнародних гуманітарних організацій. Усе навантаження лягає на плечі місцевих волонтерів.

Про це голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розповів Комісару ЄС з питань довкілля, океанів та рибальства Віргініюсу Сінкявічюсу та в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслану Стрільцю.

За словами Козицького, після перших візитів гуманітарних організацій на початку війни та обіцянок надати допомогу, досі реальної підтримки не було. Одним із небагатьох прикладів допомоги стало нещодавнє відкриття міжнародною гуманітарною організацією "Сумка Самарянина" мобільного шпиталю для лікування внутрішньо переміщених осіб та військових. Інші організації, за даними голови ОВА, не діють.

"Де такі організації, як "Червоний Хрест", ООН, ОБСЄ, Рада Європи? Я не бачу жодної організації, яка б регулярно надавала допомогу у гарячих точках чи тут, у тилу. Де європейські та світові організації, які допомагають біженцям і забезпечують роботу гуманітарних конвоїв?" – написав Козицький у Телеграм.

За його даними, через Львівську область з початку війни до Польщі виїхало приблизно мільйон осіб, ще близько 400 тисяч було розселено у Львові та області.

"Разом із ДСНС розгорнули 80 наметів для обігріву та стільки ж пунктів роздачі їжі. Щодня Львівська ОВА, місцеві підприємці та волонтери готують 25 тисяч порцій обідів та сніданків. Ми розгорнули гуманітарні штаби у кожному районі області. На Головному залізничному вокзалі працює штаб медико-психологічної допомоги для внутрішньо переміщених осіб", – додав голова ОВА.

За словами Козицького, сьогодні Львівська область перетворилася також на гуманітарний хаб між Європою та регіонами України, в яких продовжуються бойові дії. Тут відбувається прийом, сортування та відправлення гуманітарних вантажів.

Жителі Львівщини і надалі продовжуватимуть виконувати цю роботу, але допомога міжнародних організацій не буде зайвою, зазначив Козицький.

"Львівська ОВА готова координувати їхню діяльність і забезпечити помічників, які підкажуть специфіку логістики чи допоможуть з іншими питаннями. Ми готові надати житло, транспорт, харчування", – пообіцяв голова ОВА.