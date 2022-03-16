У Маріуполі окупанти скинули бомбу на театр, де ховалися сотні людей: що відомо

росіяни скинули бомбу на притулок біженців у місті.

У середу, 16 березня, на 21-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну російські окупанти скинули потужну бомбу на Маріупольський драматичний театр.

Про це повідомляє окремий загін спеціального призначення "Азов" на своєму telegram-каналі.

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За інформацією джерела, драмтеатр був місцем збору біженців, які втратили своє житло та засоби для існування. Росіяни знали про це, адже про це було відомо на офіційному рівні. Повідомляється, що у театрі перебувало близько тисячі мирних громадян, зокрема жінки та маленькі діти.

"Цей театр був притулком, в якому рятувалися від безперервного обстрілу жителі блокадного Маріуполя. Світ зобов’язаний почути крики маріупольців, заживо похованих під завалами", — повідомили в "Азові".

Нагадаємо, окупанти в Маріуполі взяли в заручники кілька сотень людей у лікарні та використали їх як живий щит. Також варварський злочин росіян у місті потрапив на відео. Росіяни влаштували геноцид у Маріуполі, у місті загинуло понад дві тисячі мирних жителів.