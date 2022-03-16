Масштаби вражають: з'явилося відео, як українська арта рознесла окупантів під Херсоном

Окупанти втратили 10 вертольотів, 20 "Камазів" та десятки солдатів.

Українські військові знищили десятки одиниць військової техніки окупантів, яку вони збирали на території Херсонського аеропорту. По росіянах вдарили українські артилеристи.

Відео наслідків роботи української артилерії по окупантах показав у мережі блогер Денис Казанський.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

"Епічне відео з Херсонського аеропорту, яке було знято вчора відразу після того, як розташовану там техніку накрила українська артилерія. Оцініть масштаби. Очевидно, вражені навіть самі окупанти, які вирішили зняти на відео цю сумну для них картину. Сьогодні Путін знову заявив, що спецоперація в Україні йде за планом. Ну, тепер зрозуміло, який був план", — написав Казанський у підписі до відео.

Український громадський та політичний діяч Олександр Аронець з цього приводу додав, що влучними пострілами ЗС України було знищено ворожу техніку, а саме: близько 10 гвинтокрилів та близько 20 машин типу "КАМАЗ" в яких розміщувалася велика кількість ворожого боєкомплекту. Крім того, було ліквідовані велику кількість окупантів, які знаходилися там.

Зазначається, що внаслідок влучення по ворожому "БК" воно почало детонувати та розлітатися по всьому периметру аеропорту, внаслідок чого ворожі сили почали втікати.

Нагадаємо, що на вокзалі у Тростянці на Сумщині українські військовослужбовці знищили гаубичний дивізіон окупантів та показали вражаючі кадри.

Також ми писали, що зранку Збройні Сили України рознесли колону російської військової техніки, яка базувалася у Київській області.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за 3 тижні війни в Україні російські окупанти втратили понад 13800 солдатів, 430 танків, 108 гелікоптерів, 84 літаки та сотні одиниць іншої техніки.