Окупанти точно знали, що кидають бомбу у Маріуполі по дітях: з'явився доказ з супутника

Точну кількість загиблих у драмтеатрі ще не встановили.

Російські окупанти, які скинули потужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де переховували сотні жінок та дітей, точно знали про те, хто там знаходиться.

Підтвердженням цього слугують супутникові знімки, які надала компанія Maxar Technologies.

Вся річ у тому, що перед театром у Маріуполі був величезний напис "Діти" з обох боків будівлі, щоб туди не летіли авіабомби. І цей напис умисно робили таким, щоб його було помітно навіть з повітря. Однак, судячи з цинічного вчинку російських окупантів, вони продовжують вчиняти геноцид щодо українського народу.

На супутникових знімках біля драмтеатру у Маріуполі чітко видно напис: "ДІТИ"

Варто зазначити, що на момент скидання бомби по Маріупольському театру там перебувало близько тисячі мирних громадян, зокрема жінки та маленькі діти. Точну кількість жертв на цей час ще не встановили.

Тим часом у мережі з'явилися моторошні фото та відео розбомбленого окупантами театру.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окупанти в Маріуполі взяли в заручники кілька сотень людей у лікарні та використали їх як живий щит. Також варварський злочин росіян у місті потрапив на відео. Росіяни влаштували геноцид у Маріуполі, у місті загинуло понад дві тисячі мирних жителів.