Міста більше немає: що "руський мір" зробив із Волновахою (відео)

Місто повністю знищене.

Донецька та Луганська області взяли на себе один із найважчих ударів російської війни проти України. Одним із таких міст стала Волноваха.

Для окупантів це важливе місто на трасі, яка зв’язує Донецьк із Маріуполем. Бої за контроль над Волновахою продовжуються з першого дня війни, 24 лютого.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Після тяжких боїв голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що Волновахи як міста з інфраструктурою більше не існує.

"Російські війська рівняють Волноваху із землею вже п’ятий день поспіль. У місті немає води, електрики, газу. Люди сидять у підвалах. Окупанти не дають можливості вивезти їх зеленим гуманітарним коридором. Використовуємо будь-яку можливість, щоб допомогти людям", — так описував ситуацію в місті керівник області Павло Кириленко ще 2 березня.

На 17 березня Волноваха тимчасово окупована російською армією і перебуває у стані гуманітарної катастрофи.

Журналіст та військовий кореспондент Андрій Цаплієнко опублікував відео зруйнованого міста. На відео показані знищені житлові будинки та будівлі інфраструктури. Місто повністю розбите.

"Волноваха після "руського міра", — підписав відео журналіст.

Зазначимо, що із міста вдалося евакуювати частину людей.

Як повідомив нардеп та уродженець Волновахи Дмитро Лубинець, окупанти не давали організовувати гуманітарний коридор та людей вивозили під обстрілами.

Вдалося витягнути 1000 людей. Але, на жаль, частина людей ще лишилась у місті. Росіяни свідомо б’ють по цивільному населенню.

Нагадаємо, що російські військові після руйнування Волновахи заради розваги почали стріляти з танків по житловим будинкам.

Зазначимо, що вже опубліковані знімки із супутників, які показують масштаби руйнувань Волновахи та інших міст після обстрілу росіянами.