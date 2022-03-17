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Ще один громадянин США загинув від рук окупантів: що відомо

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Розбомблений Чернігів Новина оновлена 17 березня 2022, 15:09
Розбомблений Чернігів

Внаслідок ворожих обстрілів у центрі Чернігова постраждали не лише українці

У четвер, 17 березня, окупанти вкотре здійснили атаку з важкої артилерії по беззбройних громадянських жителів Чернігова, де російські війська продовжують обстрілювати мирне населення і вдень, і вночі. Є загиблі та поранені люди. Серед загиблих – громадянин США.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Чернігівській області.

Наразі поліціянти допомагають евакуювати постраждалих громадян до медзакладів. На місці події працюють чернігівські слідчі поліції. Правоохоронці ретельно фіксують усі обставини та наслідки військових злочинів росіян.

Нагадаємо, що в Ірпені Київської області 13 березня розстріляли 51-річного кореспондента New York Times громадянина США Брента Ренауда.

Раніше повідомлялось, що у Чернігові 13 березня російські окупанти ракетою вдарили по гуртожитку. У розбомбленій будівлі рятувальникам довелося гасити 7 пожеж, кількість жертв досягла 5 людей, з яких 3 – діти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Маріуполі окупанти скинули бомбу на театр, де переховувалися сотні людей. Бомбосховище у драмтеатрі витримало удар, ведуться евакуаційні роботи, людей витягують з-під завалів.

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#Чернігів #Окупанти
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