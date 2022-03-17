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Під Прилуками знищили колону росіян, ЗСУ дістався цінний трофей

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Розбита російська техніка під Прилуками Новина оновлена 17 березня 2022, 18:44
Розбита російська техніка під Прилуками

Земля горить під загарбниками.

У четвер, 17 березня, на 22-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну під Прилуками (Чернігівська область) було розбито колону окупантів.

Про це повідомили у пресслужбі Оперативного командування "Північ" у Facebook.

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У командуванні зазначили, що чергову російську колону техніки було розбито в Україні, цього разу під Прилуками. Українській армії дісталася як трофей реактивна система залпового вогню "Ураган".

"Під Прилуками сили спротиву Сіверщини розбили чергову групу орків. Наші захисники поповнили парк техніки черговою окупантською одиницею РСЗВ "Ураган". Ще одну — підбили. Вірте в своїх захисників! Разом до перемоги!", — повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, 17 березня на Київщині українські військові збили російський військовий гелікоптер Ка-52. Крім того, у Рамзана Кадирова намітився конфлікт із кривавим диктатором Володимиром Путіним. Також у четвер невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко обрушився на Україну з гучним звинуваченням. У мережі з’явилася свіжа інформація з Маріуполя, який перебуває в осаді.

Теги:
#Україна #Росія #Прилуки
Розбита російська техніка під Прилуками
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Під Прилуками знищили колону росіян, ЗСУ дістався цінний трофей
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Категорія
Розбита російська техніка під Прилуками
Під Прилуками знищили колону росіян, ЗСУ дістався цінний трофей
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