Рус

Росіяни обстріляли притулок для матерів з дітьми на Донбасі

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
143
У Сєвєродонецьку окупанти обстріляли притулок для матерів із дітьми Новина оновлена 17 березня 2022, 20:45
У Сєвєродонецьку окупанти обстріляли притулок для матерів із дітьми

Загарбники цілеспрямовано стріляють у мирних громадян.

У четвер, 17 березня, на 22-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну російські війська обстріляли притулок для матерів з дітьми у Сєвєродонецьку (Луганська область).

Про це повідомив голова Луганської обласної військової держадміністрації Сергій Гайдай у Facebook.

За інформацією Гайдая, росіяни варварськи завдали удару по цивільному об’єкту, де знаходилося безліч матерів з дітьми. Сергій зазначив, що безпечних місць на Луганщині більше немає.

"Російські звірі знову напали на дітей. У Сєвєродонецьку окупанти обстріляли притулок для матерів із дітьми. Мешканці та працівники закладу в безпеці. В цьому закладі від ворожих обстрілів переховувалися безліч мам з малюками, але росія наздогнала їх і там. Безпечних місць на Луганщині більше немає!" — написав Гайдай, який прикріпив до посту фото з будинком притулку, що горить.

Нагадаємо, на початку березня Гайдай показав наслідки "руського міра" в Лисичанську, по якому окупанти вдарили "Градами". 2 березня загарбники обстріляли дитсадок у Сєвєродонецьку.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден публічно назвав президента рф володимира путіна головорізом.

Теги:
#Україна #Росія #Сєвєродонецьк #Війна з Росією
Розбита російська техніка під Прилуками
В регіонах
Під Прилуками знищили колону росіян, ЗСУ дістався цінний трофей
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Розбита російська техніка під Прилуками
Під Прилуками знищили колону росіян, ЗСУ дістався цінний трофей
Дата публікації
Категорія
Зеленський та кривавий диктатор путін
Стало відомо, коли можуть зустрітися Зеленський та путін
Дата публікації
Категорія
Олег Жданов оцінив для "Телеграфу" хід війни з росією та перспективи України
Ми повинні завдати повної військової поразки рф. Думаю, до літа впораємося, — полковник Олег Жданов
Дата публікації
Категорія
Наслідки обстрілу Маріуполя
"Місто страху, смерті та жаху": місцева мешканка розповіла про страшні реалії Маріуполя
Дата публікації
Категорія
Мирні українці продовжують страждати через російське вторгнення
Війна — день 22: світ вимагає від росії припинити війну, але міста України продовжують зазнавати обстрілів