Росіяни обстріляли притулок для матерів з дітьми на Донбасі

Загарбники цілеспрямовано стріляють у мирних громадян.

У четвер, 17 березня, на 22-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну російські війська обстріляли притулок для матерів з дітьми у Сєвєродонецьку (Луганська область).

Про це повідомив голова Луганської обласної військової держадміністрації Сергій Гайдай у Facebook.

За інформацією Гайдая, росіяни варварськи завдали удару по цивільному об’єкту, де знаходилося безліч матерів з дітьми. Сергій зазначив, що безпечних місць на Луганщині більше немає.

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"Російські звірі знову напали на дітей. У Сєвєродонецьку окупанти обстріляли притулок для матерів із дітьми. Мешканці та працівники закладу в безпеці. В цьому закладі від ворожих обстрілів переховувалися безліч мам з малюками, але росія наздогнала їх і там. Безпечних місць на Луганщині більше немає!" — написав Гайдай, який прикріпив до посту фото з будинком притулку, що горить.

Нагадаємо, на початку березня Гайдай показав наслідки "руського міра" в Лисичанську, по якому окупанти вдарили "Градами". 2 березня загарбники обстріляли дитсадок у Сєвєродонецьку.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден публічно назвав президента рф володимира путіна головорізом.