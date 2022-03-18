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52 підприємства подали заявки на переміщення виробництва до Тернопільщини – ОВА

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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52 підприємства подали заявки на переміщення виробництва до Тернопільщини – ОВА Новина оновлена 18 березня 2022, 10:02

Департамент економіки Тернопільської ОВА опрацьовує 52 заявки щодо розміщення в області підприємств з регіонів, що постраждали від бойових дій. Для 20 підприємств вже знайшли приміщення, повідомив очільник обласної військової адміністрації Володимир Труш.

За його словами, нещодавно на Тернопільщині розпочало роботу швейне підприємство з Києва.

"Це вже третє виробництво, яке перенесло до нас свої потужності і налагодило виробничий процес", — розповів Труш.

Для зручності підприємців в ОВА сформовано перелік об’єктів нерухомості, в яких можуть бути розміщенні бізнеси. Таким чином власники підприємств можуть ознайомитись з коротким описом об’єкту нерухомості та контактами відповідальних осіб.

"Наразі вже маємо пропозиції щодо 45 приміщень та земельних ділянок в 5 територіальних громадах Тернопільщини", — зазначив Труш.

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