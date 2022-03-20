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Розплата чекає: українці показали, на що агресія путіна перетворила Суми (відео)

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
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Автор
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Суми Новина оновлена 20 березня 2022, 08:56
Суми

Ворог продовжує обстрілювати мирне населення Сум.

На двадцять п’яту добу протистояння України російському військовому вторгненню окупанти продовжують обстрілювати мирні міста України.

Суми стали одним із перших обласних центрів, куди прилетіли російські ракети. Російсько-фашистські загарбники безперестанку обстрілюють місто

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Міноборони опублікувало у Facebook відео наслідків обстрілів у місті.

На кадрах видно зруйновані будинки та спалені будівлі. Окупанти атакують житлові багатоповерхівки та приватний сектор.

"Росіяни ведуть вогонь по цивільних об’єктах та мирних жителях. За кожен випущений снаряд путінців чекає розплата! Смерть ворогам!", - підписали автори відео.

Нагадаємо, як раніше повідомляв "Телеграф", окупанти завдали ракетного удару по житловому сектору міста Суми. Обстріл забрав життя 9 людей, з яких 6 осіб — члени однієї сім’ї, де виховувався чемпіон України із самбо, 16-річний Артем Прийменко.

Окупанти також обстрілювали і Миколаїв — 19 березня ракета потрапила в дачний кооператив, загинула ціла сім’я.

А 13 березня рашисти скинули на школу бомбу ФАБ-250, внаслідок чого виникла пожежа на площі 150 квадратних метрів. Чотири особи загинули, двоє постраждали.

Теги:
#Суми #Міноборони #ЗСУ
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