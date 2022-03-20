Полюють на цивільних: у Маріуполі російські нацисти розбомбили ще одне сховище

У окупантів немає жалю ні до кого

Російська війська, котрі вже кілька тижнів тримають Маріуполь за пів кроку від гуманітарної катастрофи, здійснили черговий авіаналіт на місто. Як і минулого разу, коли постраждав Драматичний театр, ціллю загарбників стало чергове сховище для цивільного населення, де люди намагаються перечекати небезпеку.

Як повідомили у Маріупольській міській раді, інцидент відбувся ще 19 березня, але проінформувати про нього змогли лише на наступний день.

Мішенню російських нацистів стала школа мистецтв №12, котра знаходиться у Лівобережному районі міста. Внизу розташовувалося бомбосховище, куди місцеві жителі, котрі не мали прихистку, приходили ховатися. Усього в підвалах знаходилося близько чотирьох сотень людей. Більшість серед них складають діти, жінки та літні люди.

Місцеві посадовці стверджують, що через бомбардування з повітря будівля школи була зруйнована вщент. Під завалами залишаються люди. Кількість постраждалих поки невідома — її зможуть назвати лише після завершення рятувальних робіт.

У міській раді Маріуполя такі вчинки називають геноцидом українського народу та маріупольців зокрема.

Нагадаємо, що схожа атака відбулася 16 березня на будівлю Драмтеатру, біля якої був напис "Діти". Кілька десятків годин невідомості та неможливості розібрати завали, аж як стало відомо, що саме бомбосховище, де переховувалися люди, вистояло.

Додамо, що подібними атаками підлості агресора не обмежуються. Нещодавно стало відомо, яким чином росіяни намагаються використати жителів Маріуполя в якості живого щита.