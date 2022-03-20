Два танки за хвилину: бійці Азова показали потужне відео вуличного бою

Азовці ефективно знищують окупантів.

Бійці спеціального призначення "Азов" показали відео рейдових боїв в окупованому Маріуполі.

Відповідний ролик з’явився у Telegram -каналі "Азова".

Чому росії не виграти війну проти України?

Так, на кадрах від першої особи видно, як бійці загону виходять на азовці проти окупантів у межах міста, які пересуваються на танках.

Українські захисники влучними пострілами підбивають військову техніку ворога.

Усього відео триває хвилину, і за цей час військові знищили одразу два танки окупантів.

Зазначимо, 19 березня ВСУ вдалося ліквідувати частину військової техніки, яку окупанти намагалися сховати за будинками в одному з населених пунктів.

Крім того, у мережі з’явилося відео, польоту українських льотчиків над землею на невеликій висоті.

Також бійці Сил спеціальних операцій України показали відео знищення російського складу боєприпасів.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, як мережа відреагувала на відео з роботою українських бойових пілотів, яким поділилися у прес-службі Повітряних сил ЗСУ.