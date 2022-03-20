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Денацифікація раковини: у мережі одним фото описали цинізм та брехню путіна

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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російський снаряд застряг у раковині Новина оновлена 20 березня 2022, 18:03
російський снаряд застряг у раковині

Росіяни цинічно обстрілюють будинки мирних мешканців.

У неділю, 20 березня, на 25-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в мережі опублікували показове фото з будинку в Дергачах (Харківська область), куди потрапив снаряд окупантів.

Відповідний знімок додав на свою сторінку у Twitter головний редактор телеканалу "Дождь" Тихон Дзядко.

На фото видно, що до звичайного будинку прилетів російський снаряд, який повністю знищив раковину на кухні.

"Об’єкт військової інфраструктури "раковина" високоточним ударом денацифікований у Харківській області", — зазначив Дзядко.

Росіяни обстрілюють мирних жителів України, при цьому цинічно розповідають під час брифінгів та пресконференцій, що "використовують високоточну зброю для завдання ударів по військовій інфраструктурі України".

Нагадаємо, однією з "причин" для вторгнення рф в Україну стала так звана "денацифікація". Цю ж вимогу кривавий диктатор володимир путін поставив українській владі для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники викрали чергового українського чиновника.

Теги:
#Україна #Росія #Харківська область #Війна з Росією
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