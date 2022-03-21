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Голова Чернігівщини розпорядився скоротити комендантську годину, щоб більше працювати

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Голова Чернігівщини розпорядився скоротити комендантську годину, щоб більше працювати Новина оновлена 21 березня 2022, 12:18

Відсьогодні на Чернігівщині комендантська година триватиме з 20:00 до 6:00. Таке рішення впроваджено для того, щоб люди мали змогу більше працювати.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

"Кожна громада може індивідуально встановити комендантську годину, але виключно за погодження районної військової адміністрації", – додав він.

Також очільник Чернігівщини розповів і про загальну ситуацію в області. За його словами, до області надходить гуманітарна допомога і більшість громад нею забезпечені.

"Розвантажуємо чергову гуманітарку. Дякую всім, хто направляє її до Чернігова, і до інших міст Чернігівської області. Слава Богу, у нас з гуманітарною Ніжин, Прилуки. Та всі майже з гуманітарною. Не хочу називати населені пункти, особливо ті, де ворог знаходиться, ми і туди доїжджаємо", – розповідає Чаус.

Воєнну ситуацію він охарактеризував як "стандартну". По Чернігову іноді потрапляють ворожі снаряди, трохи дістається і Ніжину. Але і наші військові наносять по позиціях ворога потужні удари. Обласний голова впевнений, що дуже скоро на Україну чекає перемога.

"Побігли. У всіх своя робота. Без паніки, кожен робить свою роботу: Збройні Сили воюють; волонтери доставляють допомогу; влада забезпечує життєдіяльність інфраструктури (наскільки це можливо). Ще раз дякую комунальниками і аварійним бригадам за їх самовідданість, працю та героїзм", – резюмував він.

Теги:
#Комендантська година #Чернігівщина #Війна #Гуманітарна допомога
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