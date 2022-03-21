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Під Києвом ворожий "Бук" спробував знищити український безпілотник, але зазнав поразки (відео)

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Український безпілотник ліквідував російський "Бук" Новина оновлена 21 березня 2022, 13:20
Український безпілотник ліквідував російський "Бук"

Сили ЗСУ знищили ворожу техніку.

Сили ЗСУ на 26-й день війни продовжують ефективно знищувати ворожу техніку.

Під Києвом ЗРК "Бук" окупантів спробував збити український безпілотник, але одразу ж зазнав поразки.

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Відповідне відео опублікував військовий журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

"Ефектна робота 1-і добровольчоі штурмової роти Героя України Дмитра Коцюбайло під Киівом. Російський ЗРК Бук-М2 робить пуск по українському безпілотнику і одразу отримує ураження від українських гармат", — підписав публікацію журналіст.

Зазначимо, українські захисники знищили російську БМП зі "Стугни" і показали ефектне відео техніки, що горить.

20 березня бійці спеціального призначення "Азов" показав відео рейдових боїв в окупованому Маріуполі.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, як мережа відреагувала на відео з роботою українських бойових пілотів, яким поділилися у прес-службі Повітряних сил ЗСУ.

Теги:
#Росія #ЗРК &quot;Бук&quot;
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