Під Києвом ворожий "Бук" спробував знищити український безпілотник, але зазнав поразки (відео)
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Сили ЗСУ знищили ворожу техніку.
Сили ЗСУ на 26-й день війни продовжують ефективно знищувати ворожу техніку.
Під Києвом ЗРК "Бук" окупантів спробував збити український безпілотник, але одразу ж зазнав поразки.
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Відповідне відео опублікував військовий журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.
"Ефектна робота 1-і добровольчоі штурмової роти Героя України Дмитра Коцюбайло під Киівом. Російський ЗРК Бук-М2 робить пуск по українському безпілотнику і одразу отримує ураження від українських гармат", — підписав публікацію журналіст.
Зазначимо, українські захисники знищили російську БМП зі "Стугни" і показали ефектне відео техніки, що горить.
20 березня бійці спеціального призначення "Азов" показав відео рейдових боїв в окупованому Маріуполі.
Раніше "Телеграф" повідомляв про те, як мережа відреагувала на відео з роботою українських бойових пілотів, яким поділилися у прес-службі Повітряних сил ЗСУ.
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