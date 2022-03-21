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Окупанти накрили "Градами" мирні села на Житомирщині, є загиблі

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Зруйновані будинки на Житомирщині Новина оновлена 21 березня 2022, 14:26
Зруйновані будинки на Житомирщині

Окупанти обстріляли житлові будинки на Житомирщині, четверо загиблих.

На двадцять шосту добу протистояння України російському військовому вторгненню, окупанти продовжують обстрілювати Житомир та область.

Російські війська продовжують знищувати ключові об’єкти інфраструктури, потрапляють до житлових будинків. Села Народицької громади окупанти обстріляли із "Градів".

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Про це повідомив голова ОДА Віталій Бунечко у Telegram.

"20 березня ворог, напевно, вперше застосував "Гради". Були випущені ракети по Народицькій територіальній громаді – по населеному пункту Селець. Загинули троє військовослужбовців та один мирний житель. Стріляють на півночі області. Ми продовжуємо зміцнювати рубежі. Упевнений, що ми переможемо" , — сказав Буніченко.

Прес-служба ДСНС повідомила, що внаслідок авіаудару за населеними пунктами Коростенського району пошкоджено 13 будівель. Пожежі, які виникли внаслідок обстрілу, ліквідовані. Підрозділи ДСНС продовжують розбирати завали, дома пошкоджених споруд.

Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежі
Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежі
Понад 13 будівель зруйновано
Понад 13 будівель зруйновано
Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені
Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені
Рятувальники продовжують розбирати завали
Рятувальники продовжують розбирати завали
Ворожий снаряд
Ворожий снаряд

Крім того, за словами мера Житомира Сергія Сухомліна, ситуація у місті може ускладнитися.

"Було кілька великих прильотів російських безпілотників областю. Проте в обласному центрі останні дні досить спокійно.

Тому ми очікуємо сьогодні – завтра (21 – 22 березня – ред.) іншу ситуацію – загострення”,повідомив Сухомлін в ефірі одного з телеканалів.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують обстрілювати і Луганську область. Минулої доби було зруйновано 12 житлових будинків, двоє людей поранено, п’ятьох врятували з-під завалів.

Крім того, противник обстріляв хімічний завод на Сумщині "Сумихімпром", внаслідок чого стався витік аміаку.

Теги:
#Росія #Житомирська область
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