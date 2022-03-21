Окупанти з парашутів скинули бомби у центр Миколаєва: є жертви

Російські окупанти скинули бомби з парашутів прямо в центр Миколаєва.

На 26-ий день війни в Україні російські окупанти серед білого дня скинули бомби на обласний центр Миколаїв. Крім обласного центру психічного здоров'я, снаряди влучили також у готель та автозаправну станцію. На жаль, без гибелі мирних жителів не обійшлося.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у власному Telegram-каналі.

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"Просто в центр міста літак скинув ці бомби на стабілізаційних парашутах. Мирне місто — стріляють просто в інфраструктуру, у мешканців, лякають", — заявив Віталій Кім.

Голова Миколаївської ОВА додав, що при цьому місто намагається повернутися до життя. Хоча б у тих районах, де це можливо.

"Дуже дякую рятувальникам, обленерго, Миколаївгазу. Це люди, які перші виїжджають, щоб зупинити вогонь і руйнування. Працюють іноді під обстрілами та на лінії вогню. Знайте, ми всі цінуємо це. Наразі організовуємо допомогу армії тилом. Повертаємося до мирного життя, там, де це можливо", — додав він.

Своєю чергою у ДСНС повідомили, що після обстрілу російських окупантів у Корабельному районі Миколаєва спалахнула пожежа на автозаправці. Від отриманих поранень загинули троє чоловіків, одна жінка постраждала.

Раніше "Телеграф" повідомляв, російські окупанти кілька тижнів поспіль намагаються прорвати оборону Миколаєва, але зазнають невдач. 18 березня українські захисники повністю спалили військову техніку противника на трасі з боку Херсона у південно-східній стороні міста.