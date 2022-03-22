Мер обложеного Чернігова розповів, як російський шпигун прийшов до нього прямо на нараду

Місто виживає з половиною мешканців, але не здається росіянам

Український Чернігів на півночі країни одним із перших відчув "російський мир" — місто бомбять з перших днів, немає води, світла, газу. Війська не пускають ворога в місто, але він намагається проникнути таємно. Диверсантів затримували кілька разів.

Мер Чернігова Владислав Атрошенко розповів, що у місті ловили шпигунів, переодягнених у форму збройних сил України. Він зазначив, що вони добре орієнтувалися у ситуації. Такий диверсант у маскуванні намагався проникнути на нараду до мера. Як виявилося, російський офіцер.

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У самому місті, крім диверсантів, проблем вистачає. Весна, що наближається, приносить жителям не тільки довгоочікуване тепло, але й проблеми — сніг закінчується, і топити воду більше нема з чого. Постачання води з джерел не можуть налагодити під обстрілами, як і полагодити існуючу міську систему водопостачання.

Електроенергії немає, з газом ситуація нестабільна — у частини людей він зберігся. Але більшість чернігівців готують їжу на вулиці на вогні, попри постійні обстріли російськими військами. Складність ремонту полягає в тому, що поїхали більш ніж половина жителів міста. Рук на ремонт не вистачає, а ті, що залишилися, часто не можуть самі себе забезпечити в побутовому плані.

У місті не вистачає навіть запчастин для ремонту. Як розповів мер — специфічні деталі для ремонту старих систем водопостачання та електроенергії волонтерам не дістати.

"Телеграф" раніше публікував супутникові знімки зруйнованого міста — російсько-окупаційні війська стріляють навіть по стадіонах.