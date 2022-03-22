На Донбасі окупанти обстріляли супермаркет, є загиблі та поранені
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Кількість постраждалих наразі встановлюється
На 27-ий день потужного протистояння українських захисників загарбникам з російської армії в одному з міст Луганської області окупанти вкотре обстріляли цивільне населення. Жителі міста просто стояли у черзі за продуктами.
Відповідну інформацію у вівторок, 22 березня, на своїй сторінці в соцмережі оприлюднив Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
За словами чиновника, російські нацисти розбомбили продовольчий магазин у Сєвєродонецьку. В результаті обстрілів від рук окупантів з росії постраждали люди. Наразі кількість поранених та загиблих уточнюється.
"Орки цинічно забирають життя в українців! Спеціально поцілили в чергу! Люди просто прийшли за продуктами…" — написав Гайдай.
Інформацію щодо обстрілу в магазині підтверджують й жителі міста. Відповідний пост на своїй сторінці у "Фейсбуці" опублікувала користувачка мережі Марина Шашкова.
За словами дівчини, під час бомбардування сєвєродонецького супермаркету її батьки — тато та мама, перебували у тій самій черзі, в яку прилетів ворожий снаряд. Вона наголошує, що рідні чудом залишилися живі, проте отримали величезну психологічну травму на все життя.
Варто відзначити, що це вже не перший випадок, коли російська армія усвідомлено обстрілює скупчення мирних громадян, котрі перебувають у чергах за продовольчими товарами. Так, на минулому тижні ворожий снаряд прилетів до одного з магазинів у місті Харкові. Відеопідтвердження обстрілу з'явилось у мережі лише вчора, 21 березня.
Раніше "Телеграф" також повідомляв, що подібна трагедія кількома днями раніше трапилася й у місті Чернігові, де під ворожий обстріл потрапили мирні жителі міста, які стояли в черзі за хлібом. Від рук російських окупантів того дня загинуло більше десяти цивільних.