На Донбасі окупанти обстріляли супермаркет, є загиблі та поранені

Кількість постраждалих наразі встановлюється

На 27-ий день потужного протистояння українських захисників загарбникам з російської армії в одному з міст Луганської області окупанти вкотре обстріляли цивільне населення. Жителі міста просто стояли у черзі за продуктами.

Відповідну інформацію у вівторок, 22 березня, на своїй сторінці в соцмережі оприлюднив Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За словами чиновника, російські нацисти розбомбили продовольчий магазин у Сєвєродонецьку. В результаті обстрілів від рук окупантів з росії постраждали люди. Наразі кількість поранених та загиблих уточнюється.

"Орки цинічно забирають життя в українців! Спеціально поцілили в чергу! Люди просто прийшли за продуктами…" — написав Гайдай.

Інформацію щодо обстрілу в магазині підтверджують й жителі міста. Відповідний пост на своїй сторінці у "Фейсбуці" опублікувала користувачка мережі Марина Шашкова.

За словами дівчини, під час бомбардування сєвєродонецького супермаркету її батьки — тато та мама, перебували у тій самій черзі, в яку прилетів ворожий снаряд. Вона наголошує, що рідні чудом залишилися живі, проте отримали величезну психологічну травму на все життя.

Публікація жительки Сєвєродонецька в соцмережі

Варто відзначити, що це вже не перший випадок, коли російська армія усвідомлено обстрілює скупчення мирних громадян, котрі перебувають у чергах за продовольчими товарами. Так, на минулому тижні ворожий снаряд прилетів до одного з магазинів у місті Харкові. Відеопідтвердження обстрілу з'явилось у мережі лише вчора, 21 березня.

В Харкові окупанти обстріляли людей у черзі за продуктами

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що подібна трагедія кількома днями раніше трапилася й у місті Чернігові, де під ворожий обстріл потрапили мирні жителі міста, які стояли в черзі за хлібом. Від рук російських окупантів того дня загинуло більше десяти цивільних.