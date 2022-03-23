Росіяни вдарили по багатоповерхівці на Луганщині, загинули діти (фото наслідків)

У регіоні шукають коригувальників та навідників вогню рашистів

Місто Рубіжне на Луганщині, на захопленні якого, серед інших міст області, ворог зосередив основні зусилля в регіоні, знову зазнав обстрілів росіян. Загинуло троє людей, серед яких двоє дітей.

Про це повідомив голова обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

Снаряд влучив у будинок напередодні увечері близько 20:00. Під час чергового обстрілу рашистами міста, один із них розірвався на п’ятому поверсі багатоповерхівки. Коли українські рятувальники змогли дістатися квартири, знайшли три тіла. Двоє загиблих – діти.

Наслідки влучення снаряду до квартири

Наслідки обстрілу Рубіжного, в якому загинули троє людей

"Ворог не зупиняється і продовжує уперто цілити по мирних жителях. Сьогодні вкотре світ дізнається, що так званий "руський мир" – це смерть маленьких діточок", — написав Гайдай.

Він також зазначив, що російська армія перебила газопровід, потрапила до підприємства легкої промисловості, училища, ще кілька квартир у Рубіжному. У Лисичанську під вогнем опинився нафтопереробний завод – була пожежа. У Кремінній пошкодили чотири житлові будинки.

Глава ОВА закликає бути пильними та відстежувати на вулицях навідників та коригувальників, оскільки у росіян збільшилася кількість випадків влучень по інфраструктурі. Він також зазначив, що їм не вдалося прорвати українську оборону, і вони зі злості обстрілюють людей.

Як раніше писав "Телеграф", в Україні від рук російських військових загинуло понад сотню дітей.