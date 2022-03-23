Централізованими коридорами евакуйовано вже більше 200 тисяч людей – Тимошенко

Станом на 22 березня централізованими коридорами з гарячих точок було евакуйовано вже 211 000 осіб. Такі дані навів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко під час прямого включення на українських телеканалах.

Із цієї цифри 32 000 – це мешканці Маріуполя.

Щодо загальної кількості українців, що виїхали у більш безпечні райони, заступник керівника ОП сказав, що їхню кількість наразі можна оцінити лише приблизно.

"Ми намагаємося рахувати. Ми маємо дані саме по коридорах. Дуже багато – сотні тисяч, мільйони – переїжджали самі. І з міста Харкова, і з Києва… Будемо рахувати. Я думаю, що в найближчі дні надамо взагалі дані. Ми співпрацюємо також з мобільними операторами для того, щоб розуміти і перепровіряти дані згідно з телефонами людей і їх переміщенням", — сказав Тимошенко.

Він також розповів про комунікацію із російською стороною щодо погодження гуманітарних коридорів.

Не всі коридори, за його словами, спрацьовують, тому що росія часто не дотримується досягнутих домовленостей.

"Щодо того, як відбувається це. Ми аналізуємо разом з усіма головами військових адміністрацій найнебезпечніші напрямки і вони потім ідуть на погодження спочатку із ЗСУ – для того, щоб ми розуміли, що буде безпечно виїжджати. І потім вже передаємо ці напрацювання до іншої сторони. Далі йде процес узгодження. Тільки тоді запускається коридор", — розповів Тимошенко про механіку узгоджувального процесу.

За його словами, через те, що коридори з Чернігова досі не узгоджені росіянами, централізована евакуація звідти наразі неможлива.

Велику роль в евакуації відіграє Український Червоний Хрест, додав заступник керівника ОП: "Хотілось би сказати велику подяку Українському Червоному Хресту, який фактично в усіх коридорах супроводжує автівки та автобуси. Це дійсно велика робота. Але і Міжнародний Червоний Хрест уже відкрив офіс у Києві, сюди приїхали їх співробітники. Ми сподіваємося, що буде збільшуватися допомога Міжнародного Червоного Хреста".