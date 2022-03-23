ЗСУ взяли в кільце Ірпінь, Бучу та Гостомель

Ряд сіл під Києвом тимчасово окуповані.

Збройні сили України взяли в кільце міста Ірпінь, Буча та селище Гостомель Київської області.

Про це повідомляє Бучанська міська рада у Facebook 23 березня.

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"Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Дмирівська громади залишаються під постійним обстрілом ворога, в Дмитрівській – пересування ворога, обстріли навколишніх сіл. Вночі обстріляли Шпитьки, що спричинило пожежі. Постійно ведуться бої на Житомирській трасі.

Ірпінь, Буча, Гостомель взяті в кільце Збройними силами України", — йдеться у повідомленні.

Багато сіл в окупації, що приближує гуманітарну катастрофу. У населення не залишається продуктів, медикаментів, гігієнічних товарів, дитячого харчування. Зокрема, Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка.

Села Загальці, Галинка, Качали, Стара Буда, Мирча, Тальське Бородянської громади окуповані. Села без зв’язку. Окупанти вдираються у хати, шукають їжу та алкоголь. Російські окупанти вдираються до осель, мародерять , відстрілюють собак, худобу ріжуть на м‘ясо.

Немішаєвська громада — нема світла, газу, зв'язку. Потребують продуктів, води, медикаментів. Великий запит на евакуацію. Окопується ворог.

В Пісківській територіальній громаді внаслідок авіабомбуваня зруйновано 4 будинка.

Пісківська, Коцюбинська, Білогородська, Вишнева, Борщагівська громади під контролем місцевих органів влади.

Російські окупанти й надалі нещадно обстрілюють Ірпінь. Але поліцейські продовжують служити, захищати та допомагати мирним людям мирного міста

В Ірпені почала працювати поліція

Зазначимо, що російські війська продовжують здійснюють перегрупування з метою відновлення широкомасштабного наступу на Київ із північного та північно-західного напрямків.

За даними Генштабу, угруповання військ утримує оборону Чернігова та стримує просування супротивника у напрямку Києва.