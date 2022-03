Росіяни намагаються врятуватись і вже не наступають: карти боїв в Україні на 24 березня

Загарбники риють окопи та терміново шукають підмогу

Через місяць після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну окупантам довелося серйозно переглянути свою тактику, вони вже давно зневірилися, що зможуть так просто захопити сусідню країну, і все більше переходять до тактики оборони.

Про це можна судити з нових карт бойових дій, які "Телеграф" зібрав на ранок 24 березня.

На думку експертів Institute for the Study of War, росіяни активно риють окопи та мінують територію, що може говорити про зміну тактики, вони переходять до оборони, проводячи лише незначні наземні атаки, які майже нічого не дають. Росія, ймовірно, щосили намагається швидко отримати свіжу бойову міць із Сирії та інших джерел і намагається продовжити тиснути на Маріуполь.

Крім того, окупанти зробили акцент на авіанальотах, на тлі чого, стверджують фахівці, як ніколи актуальне питання надання Україні нових систем протиповітряної оборони.

Тим часом, українські військові проводять чіткі контратаки на київському напрямку, які допомагають послабити тиск на столицю.

По карті видно, що в Луганській області стало набагато більше території виділено червоним кольором, — експерти підкреслюють, що вони просто оновили свої дані і показали, що росія контролює більше території, ніж вони думали раніше. Оновлення не означають, що за останні кілька днів окупанти досягли великих успіхів у тому регіоні.

Карта бойових дій в Україні 24.03.2022

Судячи з карти DeepState, контратаки українських військових поступово дають результат на півночі України та під Миколаєвом (синім виділено звільнені від окупантів території).

Карта бойових дій Київ-Чернігів-Суми 24.03.2022

Карта бойових дій Миколаїв-Херсон-Кривий Ріг 24.03.2022

