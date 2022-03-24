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У Бердянську знищили великий десантний корабель окупантів (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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ВДК окупантів палає Новина оновлена 24 березня 2022, 09:25
ВДК окупантів палає

Інші російські кораблі поспіхом покинули порт

У бердянському порту на території, тимчасово окупованій росією, підірвали великий десантний корабель "Орськ" із чорноморського флоту країни-агресора. Про вибух у порту повідомили користувачі у соцмережах.

У Військово-Морських силах України підтвердили знищення великого судна окупантів.

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Зазначимо, що згідно з повідомленнями російських ЗМІ, саме "Орськ" був першим кораблем, що увійшов до окупованого порту. Це великий корабель, його розміри завдовжки понад 113 метрів, а завширшки — майже 16.

"Орськ" до вибуху
"Орськ" до вибуху
"Орськ" вибухнув
"Орськ" вибухнув

Він привіз військову техніку, серед яких БТР. Усього такий корабель влазить до 40 БТР чи 20 танків.

Після того, як "Орськ" підбили, він намагався втекти, але йому це не вдалося. Інші кораблі російсько-окупаційної армії спішно покинули порт і намагаються втекти у невідомому напрямку.

Раніше "Телеграф" писав, що Генштаб збройних сил України регулярно публікує дані про знищення російських окупантів українськими військовими. Нещодавно ліквідували групу росіян, у яких була непроста зброя.

Також повідомлялося, що у Бердянську жителі виходять на мітинги проти російських загарбників.

Теги:
#Росія #Корабель #Бердянськ #Орськ
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