У середу гуманітарними коридорами скористалися 4 554 людини — Офіс Президента

У середу, 23 березня, за допомогою гуманітарних коридорів змогли евакуюватись з гарячих точок у безпечні місця 4 554 людини.

Про це повідомляє у Telegram заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

"До Запоріжжя на власному транспорті дісталися 2 912 маріупольців. З Гуляйполя до Запоріжжя евакуйовано 51 людину, в місто доставлено гуманітарну допомогу. В Київській області з селищ Велика Димерка, Богданівка, Світильня евакуйовано 919 людей", — розповів Тимошенко.

На Луганщині, за його словами, протягом доби вдалося евакуювати 672 людини та доставити 60 тонн гуманітарної допомоги — консерви, крупи, муку.