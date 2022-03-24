У середу гуманітарними коридорами скористалися 4 554 людини — Офіс Президента
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У середу, 23 березня, за допомогою гуманітарних коридорів змогли евакуюватись з гарячих точок у безпечні місця 4 554 людини.
Про це повідомляє у Telegram заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.
"До Запоріжжя на власному транспорті дісталися 2 912 маріупольців. З Гуляйполя до Запоріжжя евакуйовано 51 людину, в місто доставлено гуманітарну допомогу. В Київській області з селищ Велика Димерка, Богданівка, Світильня евакуйовано 919 людей", — розповів Тимошенко.
На Луганщині, за його словами, протягом доби вдалося евакуювати 672 людини та доставити 60 тонн гуманітарної допомоги — консерви, крупи, муку.
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