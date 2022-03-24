Із Рубіжного та Кремінної евакуювали ще 259 жителів – Гайдай

Незважаючи на обстріли, що не припиняються, на Луганщині 24 березня вдалося евакуювати ще 259 людей. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його даними, із Рубіжного було евакуйовано 150 жителів, із Кремінної – 109. Одного важкопораненого було перевезено до лікарні в Лисичанську.

"Навіть за відсутності "режиму тиші" ми вивозимо людей в безпечні регіони України. В деякі міста Луганщини дістатися сьогодні вкрай небезпечно. Але звідки є можливість, забираємо людей автобусами та доставляємо до поїздів", — написав Гайдай у телеграм.

У Рубіжному, як повідомив очільник ОВА, внаслідок російських обстрілів велика кількість будинків вже непридатні для проживання, світло, газ та вода відсутні майже повсюди.

"Трохи більше ніж за добу у цих людей все зміниться на краще – у Львові, або іншому місті. На них вже там чекають", — додав Гайдай.

130 з евакуйованих рубіжан вже сьогодні мають виїхати потягом із Новозолотарівки у Донецьку область, де мають приєднатися до 20 мешканців Рубіжного, яких було евакуйовано раніше. Разом вони мають вирушити на захід.