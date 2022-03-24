Окупанти вивозять українців до росії та відправляють працювати на Сахалін

Окупанти селять українців у фільтраційні табори, а потім відправляють до економічно депресивних районів росії.

Окупанти незаконно вивозять громадян України на територію росії, після чого пропонують працевлаштування на Сахаліні.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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України відправляють до фільтраційних таборів, а потім видають документи, що забороняють виїжджати з російських регіонів протягом двох років.

"Після проходження фільтраційних таборів українців відправляють до економічно депресивних районів РФ. В якості кінцевого пункту призначення називають низку північних областей, зокрема – Сахалін. Українцям "пропонують" офіційне працевлаштування через центри зайнятості. Ті, хто погоджується, отримують документи, які забороняють виїзд з російських регіонів протягом двох років" — сказано в ньому.

За даними української розвідки, підтверджено інформацію про створення російського фільтраційного табору в Докучаєвську Донецької області.

Туди масово доправляють цивільне населення в якого вилучають документи. З людьми "працюють" співробітники ФСБ РФ. Їхня мета – пошук громадян, що брали участь в АТО/ООС, українських військових та правоохоронців. Далі людей переправляють до РФ, зокрема в Таганрог (Ростовська область) та Краснодарський край.

Вказано, що є безперечні свідчення нелюдського поводження з українцями, ненадання їм медичної допомоги. Відзначаються також проблеми із харчуванням.

Зазначимо, що станом на 24 березня російським окупаційним військам вдалося взяти під контроль частину деяких населених пунктів на Донбасі.

Крім того, росіяни скинули фосфорні бомби на Луганщину, внаслідок чого загинули чотири особи.