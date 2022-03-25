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У захопленій частині Маріуполя відкрили штаб путінської партії

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Свій штаби місцеві "єдиноросівці" називають гуманітарним Новина оновлена 25 березня 2022, 12:13
Свій штаби місцеві "єдиноросівці" називають гуманітарним

Загарбники всіляко намагаються нав’язати свою політику розбитому місту

Російські окупанти пробили чергове дно в Маріуполі, що переживає гуманітарну катастрофу. За свідченнями місцевих жителів, вояки відкрили на тимчасово підконтрольній їм території населеного пункту штаб путінської партії "Єдина росія".

Інформацію повідомляє "Телеграф", посилаючись на місцевий ресурс 0629.com.ua.

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Маріупольці стверджують, що окупанти назвали свою штаб "гуманітарним", хоча насправді вся їхня допомога місцевим жителям складається з обстрілів та скинутих бомб. Розмістилися вони у торговому центрі "Метро", який знаходився на виїзді з міста.

Зараз у штабі, як розповідають очевидці, роздають агітаційні газети та пояснюють, чому варто підтримувати росію, а не Україну у нинішній війні. Також у штабі можна отримати сім-карту мобільного оператора "Фенікс". Як відомо, цю службу зв’язку було створено спеціально для мешканців окупованих територій Донецької та Луганської областей у 2014 році.

Тим часом влада Маріуполя нарешті закінчила розбір завалів атакованого Драматичного театру, в підвальних приміщеннях яких перебували люди, перечікуючи бомбардування. На жаль, під час російської атаки загинуло близько трьохсот людей.

Теги:
#Україна #Росія #Донецька область #Єдина Росія #Війна #Донбас #Маріуполь
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