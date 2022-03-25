У господарстві знадобиться: відео, як український фермер трактором тягне "трофейну" зенітку, повеселило мережу

Українці використовують усі можливості, щоб допомогти армії

Поки російські окупанти під Миколаєвом згадують війну в Чечні як легку прогулянку, українські фермери не дрімають і сміливо забирають з поля бою ворожу техніку. Так, наприклад, одні з "мисливців на тракторі" змогли отримати як трофей зенітну установку ЗУ-23.

Відеозаписом "конфіскації" рашистського майна поділився на своїй Facebook-сторінці журналіст Сергій Лойко, який нині перебуває в лавах тероборони України.

Армія України знищує техніку росіян — фото дивіться у нашому Telegram

За його словами, автором ролика став його друг, один із легендарних "кіборгів", які захищали Донецький аеропорт. Судячи з розмов головних героїв відео, вони серйозно налаштовані на протистояння з російськими нацистами, які прийшли на нашу землю.

"Фермер під Миколаєвим відвозить до себе російську ЗУ-23 (зенітну установку). У господарстві знадобиться. Але спочатку постріляє в орків", — зауважив Лойко.

Попереджаємо: на відео є нецензурна лексика (18+).

Коментатори відразу розсипалися у похвалах миколаївським трактористам і підтримали їхні спроби озброїти українську армію за допомогою ворожої техніки.

Слід зазначити, що українці справді безстрашні, адже забирають російську військову техніку з перших днів війни. Раніше ми показували, як трактористи відвозили в тил підбиті БТР.

Ну а те, що ми не можемо забрати та використати на благо українських захисників, краще знищувати. Як, наприклад, артилерійську батарею, котру ефектно ліквідували бійці оперативно-тактичного командування "Південь".