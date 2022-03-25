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У господарстві знадобиться: відео, як український фермер трактором тягне "трофейну" зенітку, повеселило мережу

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Для переможного параду на Хрещатику точно доведеться оформити тракторну бригаду Новина оновлена 25 березня 2022, 15:05
Для переможного параду на Хрещатику точно доведеться оформити тракторну бригаду

Українці використовують усі можливості, щоб допомогти армії

Поки російські окупанти під Миколаєвом згадують війну в Чечні як легку прогулянку, українські фермери не дрімають і сміливо забирають з поля бою ворожу техніку. Так, наприклад, одні з "мисливців на тракторі" змогли отримати як трофей зенітну установку ЗУ-23.

Відеозаписом "конфіскації" рашистського майна поділився на своїй Facebook-сторінці журналіст Сергій Лойко, який нині перебуває в лавах тероборони України.

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За його словами, автором ролика став його друг, один із легендарних "кіборгів", які захищали Донецький аеропорт. Судячи з розмов головних героїв відео, вони серйозно налаштовані на протистояння з російськими нацистами, які прийшли на нашу землю.

"Фермер під Миколаєвим відвозить до себе російську ЗУ-23 (зенітну установку). У господарстві знадобиться. Але спочатку постріляє в орків", — зауважив Лойко.

Попереджаємо: на відео є нецензурна лексика (18+).

Коментатори відразу розсипалися у похвалах миколаївським трактористам і підтримали їхні спроби озброїти українську армію за допомогою ворожої техніки.

Слід зазначити, що українці справді безстрашні, адже забирають російську військову техніку з перших днів війни. Раніше ми показували, як трактористи відвозили в тил підбиті БТР.

Ну а те, що ми не можемо забрати та використати на благо українських захисників, краще знищувати. Як, наприклад, артилерійську батарею, котру ефектно ліквідували бійці оперативно-тактичного командування "Південь".

Теги:
#Україна #Миколаївська область #Миколаїв #Росія #Війна #Фермери #Військова техніка #Зенітна установка
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