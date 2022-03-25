Українські воїни звільняють одне із міст на Сумщині: відео

Групу російських солдатів взяли у полон.

Міський голова одного з міст Сумської області на 30-й день війни в Україні повідомив, що українські військові почали зачистку населеного пункту від російських окупантів.

Про це йдеться на його Facebook-сторінці у п'ятницю, 25 березня.

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Підтвердженням слів мера слугують відео. Військовослужбовці надали кілька кадрів, як вони проводять зачистку міста. На відео можна побачити, що група російських окупантів потрапила у полон.

Також міським головою було опубліковано декілька фото розбитої техніки російських окупантів.

Додамо, що ряд ЗМІ з посиланням на міського голову дають більш конкретні подробиці того, де відбувається зачистка міста на Сумщині, однак ця новина написана у такому форматі неспроста. Закликаємо і мера, і ЗМІ утримуватись від вказівок конкретних населених пунктів, де тривають операції по звільненню.

Нагадаємо, що в Україні за фіксацію пересувань техніки ЗСУ та поширення оперативної інформації про це загрожує до 12 років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ЗСУ звільнили село під Києвом і перекрили росіянам дорогу для відступу на схід.