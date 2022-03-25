Росіяни вдарили ракетами по Вінниці: що відомо

Усього окупантами було випущено шість крилатих ракет

У п’ятницю ввечері, 25 березня, на 30-й день російсько-української війни рашисти завдали ракетного удару по території Командування Повітряних Сил ЗС України у Вінниці.

Про це повідомили у пресслужбі командування Повітряних Сил ЗС України.

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Відомо, що загарбники випустили шість крилатих ракет. Частину з них збила протиповітряна оборона. Інші потрапили в кілька споруд, завдавши істотних руйнувань інфраструктурі.

Наслідки ракетного удару окупантів уточнюються.

Нагадаємо, що 6 березня ворожа армія рф розбомбила аеропорт у Гавришівці під Вінницею, запустивши в нього вісім ракет. Зеленський зазначив, що удар був дуже жорстоким та цинічним і повністю знищив аеропорт.

Пізніше з’явилася інформація, що ракети було випущено з Придністров’я.