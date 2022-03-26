Зеленський може виступити на цьогорічній премії "Оскар": подробиці

Президент отримав запрошення від цьогорічної ведучою кінопремії

Президент України Володимир Зеленський може стати частиною однієї з наймасштабніших кіноподій року, виступивши на 94-й церемонії вручення премії Оскар, яка відбудеться проти ночі 28 березня.

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Як інформує американське видання New York Post, глава української держави мож виступити на церемонії нагородження "Оскар" із відеозверненням до всього світу. Наразі це питання обговорюють з представниками Американської кіноакадемії, намагаючись дійти до висновку, чи повинна головна подія кіносвіту залишатися поза політикою чи все ж висловитися на рахунок кривавих злочинів російського президента.

Окрім того, видання зазначає, що наразі остаточного рішення щодо того, чи варто шостому президентові України, проти якої російська федерація розпочала повномасштабну війну, долучатися до головної кіноподії світу немає. Інформація щодо того, у якому форматі може пройти звернення, буде це прямим включенням або Зеленського покажуть у відеозаписі, поки що невідома.

Варто також відзначити, що офіційно давати коментарі представники кіноакадемії відмовляються. Дані щодо виступу Зеленського на церемонії українська сторона поки також не коментувала.

Нагадаємо, що кількома днями раніше голлівудська комедійна акторка Емі Шумер під час ефіру на одному з американських токшоу заявила, що хотіла б, аби президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії "Оскар", яка відбудеться проти ночі 28 березня.

За словами зірки, "Оскара" — може стати чудовим плацдармом для українського президента, адже дивиться його мільйони глядачів по всьому світу і Зеленський зможе донести їм те, що насправді відбувається в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що наймасштабніша подія року, на яку з нетерпінням чекають багато шанувальників світового кіно, проходитиме у ніч з 27 на 28 березня.