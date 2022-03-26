У Маріуполі окупант вистрілив 11-річній дівчинці в обличчя (відео)

Залишитися в живих малечі вдалося лише завдяки чуду та зусиллям лікарів

У Маріуполі, який зараз третюють путінські війська, через жорстокість російських військових мало не загинула 11-річна дівчинка. Один із солдатів-"визволителів" прицільно вистрілив їй в обличчя.

Цю історію розповів усьому світові спеціальний кореспондент видання CNN Іван Уотсон, який побував у дитячій поліклініці, де зараз постраждала.

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Дівчинка лише дивом залишилася жива — куля, що "прошила" щелепу, травмувала корінь язика і ледь не зачепила сонну артерію. Однак завдяки оперативному хірургічному втручанню життя дитини вдалося врятувати.

У підвішеному стані її здоров’я було протягом дев’яти днів. Зараз дитина проходить курс відновлення і намагається прийти до тями від пережитого шоку. Як запевняють і лікарі, і батьки, вона вже йде на поправку, і, швидше за все, отримана травма не залишить по собі серйозних наслідків.

Батьки зараз не відходять від дівчинки ні на крок, а медичний персонал надає усю можливу допомогу. На відео можна помітити, як постраждала навіть намагається потроху почати говорити — виходить не зовсім розбірливо, але згодом ситуація виправиться.

Зазначимо, що, на думку командира полку "Азов", одного з прямих захисників Маріуполя Дениса Прокопенка, взяття Маріуполя є з якихось причин важливим для владимира путіна. Інших логічних причин, чому місто зараз буквально намагаються зрівняти із землею, військовослужбовець не бачить.

Також ми писали про те, яких втрат у боях за Маріуполь зазнають окупаційні війська. Спойлер — дуже серйозні.