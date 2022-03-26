Окупанти на Луганщині повісили білборди про російську мову, мережа реагує: "Ми ж їх російською на**й шлемо"

Деякі українці цікавляться, хто ж і коли забороняв говорити російською

На 31-й день військового протистояння між Росією та Україною в окремих містах Луганської області почала з’являтися зовнішня реклама із закликом говорити російською мовою. Користувачі мережі зазначають, що подібні білборди розвішали у тих населених пунктах, які сьогодні тимчасово перебувають під контролем окупаційних військ Росії.

Знімком одного з таких "закликів" поділився у своєму Telegram-каналі блогер Фашик Донецький.

За його словами, це фото є підтверджуючим фактом того, що у Росії всі "наглухо йо**улись". З такою думкою, до речі, згодні дуже багато коментаторів у мережі.

Дехто іронічно цікавиться чому ж росіяни не слухають свою мову, коли їх прямим текстом посилають на три літери, а інші запитують, коли і хто забороняв у особистих розмовах використовувати російську. Також знайшлися і ті, хто, побачивши подібну рекламу, щиро пошкодували, що не можуть через обставини швидко перейти на спілкування українською, хоча їм зараз і максимально неприємно говорити мовою окупанта.

Українці взагалі не прагнуть слідувати "порадам" окупантів, і навіть у вельми російськомовних містах типу Мелітополя відстоюють своє право бути українцями. Російським військовим, звичайно, це не дуже подобається, і вони намагаються змусити місцеві школи перейти на викладання російською мовою.

Тим часом близько 60% громадян нашої країни говорять тільки українською або перейшли (у процесі переходу) на неї з російської. Дуже багатьох людей відмовитися від мови держави-окупанта спонукала війна.