Рус

Окупанти на Луганщині повісили білборди про російську мову, мережа реагує: "Ми ж їх російською на**й шлемо"

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
484
Більшість вже навіть не дивується "фантазії" росіян Новина оновлена 26 березня 2022, 14:33
Більшість вже навіть не дивується "фантазії" росіян

Деякі українці цікавляться, хто ж і коли забороняв говорити російською

На 31-й день військового протистояння між Росією та Україною в окремих містах Луганської області почала з’являтися зовнішня реклама із закликом говорити російською мовою. Користувачі мережі зазначають, що подібні білборди розвішали у тих населених пунктах, які сьогодні тимчасово перебувають під контролем окупаційних військ Росії.

Знімком одного з таких "закликів" поділився у своєму Telegram-каналі блогер Фашик Донецький.

За його словами, це фото є підтверджуючим фактом того, що у Росії всі "наглухо йо**улись". З такою думкою, до речі, згодні дуже багато коментаторів у мережі.

Дехто іронічно цікавиться чому ж росіяни не слухають свою мову, коли їх прямим текстом посилають на три літери, а інші запитують, коли і хто забороняв у особистих розмовах використовувати російську. Також знайшлися і ті, хто, побачивши подібну рекламу, щиро пошкодували, що не можуть через обставини швидко перейти на спілкування українською, хоча їм зараз і максимально неприємно говорити мовою окупанта.

Українці взагалі не прагнуть слідувати "порадам" окупантів, і навіть у вельми російськомовних містах типу Мелітополя відстоюють своє право бути українцями. Російським військовим, звичайно, це не дуже подобається, і вони намагаються змусити місцеві школи перейти на викладання російською мовою.

Тим часом близько 60% громадян нашої країни говорять тільки українською або перейшли (у процесі переходу) на неї з російської. Дуже багатьох людей відмовитися від мови держави-окупанта спонукала війна.

Теги:
#Україна #Росія #Луганська область #Реклама #Війна #Донбас #Російська мова #Білборд #Окупанти
Європа пішла на серйозні поступки Лукашенку
Інтерв'ю
Лукашенко не хоче вводити війська в Україну і вже домовився із Заходом, — політконсультант із Білорусі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Європа пішла на серйозні поступки Лукашенку
Лукашенко не хоче вводити війська в Україну і вже домовився із Заходом, — політконсультант із Білорусі
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Зеленський зателефонував командиру "Азова", який захищає Маріуполь — що відомо
Дата публікації
Категорія
За добу було ліквідовано ще близько трьох сотень загарбників
Росіяни втратили в боях 16,4 тисячі осіб: свіжі дані про втрати окупантів
Дата публікації
Категорія
Київ зазнає постійних обстрілів
В американській розвідці розповіли, чи готуються росіяни до штурму Києва
Дата публікації
Категорія
Війна триває вже 31 день
Війна — день 31: путін тягне в Україну війська з Грузії, але окупанти масово відмовляються воювати