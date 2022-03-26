Окупанти намагаються обдурити ЗСУ надувними макетами техніки

Загарбники вигадують нові й нові хитрощі.

На 31-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну окупанти намагаються обдурити українських захисників у Таврійському оперативному районі.

Про це у суботу, 26 березня, "Телеграфу" повідомило джерело у Міністерстві оборони України.

За інформацією джерела, російські війська з Південного військового округу здійснювали заходи щодо підтримки сприятливого оперативного режиму, проводилося поповнення боєприпасів та палива. Крім того, було виявлено підрозділи ворога, що озброєні реактивними системами залпового вогню "Смерч" на Запорізькому напрямку, а також у районі Чаплинки, де зафіксували пересування пускових установок ОТРК "Іскандер".

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Також для введення українських військ в оману в районі аеродрому Мелітополь окупанти розгорнули надувні макети установок ЗРК С-400 та РЛС 92Н6.

Раніше повідомлялося, що 26 березня окупанти завдали ракетного удару по Львову. Крім того, у суботу президент США Джо Байден у Польщі назвав кривавого диктатора володимира путіна "м’ясником". Також у Мелітополі було зафіксовано пересування військової техніки з невизнаної Південної Осетії.