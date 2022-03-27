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На відео кадировців в Україні засвітився фігурант одного з найгучніших убивств у Росії

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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"Добрий" — такий позивний дали Геремєєву "кадировці" Новина оновлена 27 березня 2022, 09:31
"Добрий" — такий позивний дали Геремєєву "кадировці"

Глава Чечні кидає в Україну своїх дорогих "братів" без розбору

Імовірний вбивця російського опозиційного політика Бориса Нємцова, "кадировець" Руслан Геремєєв був помічений на одному з нових пропагандистських відео, знятих у напівзруйнованому росією Маріуполі. Стверджується, що найманець керує цілим підрозділом армії Кадирова, воюючи проти українських захисників.

Відеоролик із Геремєєвим був викладений головою Чечні Рамзаном Кадировим у Telegram, повідомляє "Телеграф".

Зазначимо, що Кадиров називає військовослужбовця "братом" і наголошує, що той є керівником бійців, кинутих на допомогу російським військовим у Маріуполі. І хоча загальний вигляд та чисте взуття доводить протилежне — "кадировці" відсиджуються за спинами росіян, а потім знімають "героїчне" відео, присутність Руслана Геремєєва в Україні беззаперечна.

Рамзан Кадиров та Руслан Геремєєв
Рамзан Кадиров та Руслан Геремєєв

Саме цього чоловіка, який є родичем російського сенатора Сулеймана Геремєєва, підозрювали в організації вбивства Бориса Нємцова. Проте йому не те, що не звинуватили, а навіть не привели на допит. Пізніше слідчий пояснюватиме, що він приходив додому до підозрюваного вручити повістку, проте ніхто не відкрив.

Покійний Борис Нємцов
Покійний Борис Нємцов

Додамо, що зараз, за словами Кадирова, Руслан Геремєєв "керує захопленням адміністративних будівель у Маріуполі". При цьому частина, в якій, найімовірніше, і зараз орудують ці "воїни", вже кілька тижнів перебуває під контролем російської армії. Тож не довелося прикладати й особливих зусиль для "захоплення" розбитої будівлі, яка навіть не є адміністрацією Маріуполя, як стверджується..

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Маріуполі ситуація стає з кожним днем дедалі гіршою і гіршою. Людей тисячами насильно вивозять до ОРДЛО або на територію росії, де їхня подальша доля поки що невідома.

Теги:
#Україна #Росія #Борис Нємцов #Війна #Маріуполь #Рамзан Кадиров #Кадировці #Руслан Геремеев
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