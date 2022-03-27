Росіяни набирають у "поліцаї" жителів окупованих міст

Спроби нав’язати "російський світ" українцям з боку ворожої армії не припиняються

Російські військовослужбовці, які вже 32-й день поспіль тероризують Україну, все ще є значною загрозою для цивільного населення. Насамперед у населених пунктах, які тимчасово перебувають під окупацією та обмежені у зв’язку із "великим світом".

Про це "Телеграфу" докладно повідомили джерела у Міністерстві оборони України.

Відомо, що росіяни не гребують знущатися з мирних жителів після того, як беруть населений пункт "під контроль". Людей беруть у заручники, відбирають у них їжу та воду, б’ють, а жінок навіть ґвалтують. Також загарбники цілеспрямовано бомбардують житлові міста та цілі масиви. До найбільш постраждалих від подібних "розваг" окупантів населених пунктів входять Сєвєродонецьк, Коростень, Рубіжне та Харків.

У деяких містах пошкоджено продуктові склади та газопровід.

Також у Міноборони попереджають, що росіяни, як і раніше, копіюють дії німецьких нацистів Другої світової війни. Так, у тимчасово окупованих містах та селах військові намагаються встановити свого роду диктатуру, адміністративно-поліцейський режим. Наприклад, у Генічеську Херсонської області в якості "поліцаїв" пропонують виступати місцевим жителям — їх обирають із тих, хто найбільш лояльний до "руского міра". Також звертають увагу на проросійських політиків та місцевих правоохоронців.

Слід зазначити, що, крім цього, частою практикою стало викрадення представників місцевої влади та українських активістів-патріотів. Жителів таких територій просять бути максимально обережними та по можливості обмежувати своє пересування населеним пунктом.

Втім, цим окупанти не обмежуються. У неділю, 27 березня, ватажок бойовиків "ЛНР" Леонід Пасічник взагалі запропонував провести референдум щодо приєднання регіону до Росії. Цікавим є те, що хоч серед російських сенаторів і знайшлися "підтримуючі", у Держдумі на такий розвиток подій відреагували дуже прохолодно.