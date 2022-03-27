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У зоні ЧАЕС горять 10 тис. гектарів лісу: Україна б’є на сполох

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Чорнобиль Новина оновлена 27 березня 2022, 18:11
Чорнобиль

У зоні відчуження підвищився рівень радіоактивного забруднення повітря.

У неділю, 27 березня, на 32-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в зоні відчуження в районі ЧАЕС через бойові дії горить понад 10 тисяч гектарів лісу.

Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

За словами Денісової, в зоні відчуження через бойові дії почалася велика пожежа, через яку підвищився рівень радіоактивного забруднення повітря. В атмосферу вивільняються радіонукліди, які переносяться вітром на значні відстані. Це загрожує радіацією Україні, Білорусі та країнам Європи. Ситуацію погіршує сильний вітер, що сприяє поширенню пожежі. Полум’ям можуть бути охоплені сховища відпрацьованого ядерного палива та сховища ядерних відходів, що знаходяться на території Чорнобильської зони.

Денісова звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), щоб організація якнайшвидше відправила в Україну експертів та обладнання для гасіння пожежі, щоб запобігти непоправним наслідкам не лише для України, а й для всього світу. Крім того, вона зазначила, що запобігти катастрофічним наслідкам можна лише шляхом негайної деокупації росіянами зон підвищеної небезпеки.

Раніше повідомлялося, що мера міста Славутич, поблизу Чорнобиля, Юрія Фомичева, якого вранці 26 березня викрали російські окупанти, звільнили з полону.

Теги:
#Україна #Росія #ЧАЕС #Чорнобиль #Війна з Росією
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