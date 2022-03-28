Найнебезпечніше для дітей: окупанти почали використовувати в Україні новітні міни

Протипіхотні міни розкидають навіть там, де не точаться бої

На другий місяць бойових дій в Україні російські військові активно мінують українські землі новими системами "Земледелие", через що сильно страждають мирні українці та, зокрема, діти.

Про це "Телеграфу" розповіли джерела у Міністерстві оборони України.

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Зазначається, що агресор став застосовувати сучасну систему дистанційного мінування "Земледелие", — вона знаходиться на озброєнні армії рф всього з 2021 року, і за її допомогою заборонені протипіхотні міни встановлюються на відстані 5-15 кілометрів.

Землю мінують на великі площі, неконтрольовано та незалежно від того, чи йдуть там бойові дії. Серед іншого факти таких дій було помічено у Харківській області.

Від таких пасток найбільше страждають мирні українці та, зокрема, діти.

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну загинуло щонайменше 140 дітей, тоді як ще 205 постраждали.

Тим часом, за даними ООН, загалом жертвами агресії стали 1119 мирних громадян (ще 1790 поранено).

Як повідомляв "Телеграф", втрати окупантів тим часом уже переступили позначку в 17 тисяч людей.