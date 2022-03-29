Російські танки бояться нашої землі: техніку окупантів відкопали та передали на потреби ЗСУ (фото)

Тепер танки битимуть колишніх російських господарів.

Українські військові захопили для своїх потреб російські танки, які окупанти кинули у землі.

Про це заявили у Генштабі ЗСУ, показавши фото.

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"Покинуті російськими окупантами танки відкопали. Так, саме відкопали. Адже "професійні" російські танкісти примудрилися посадити їх у ґрунт мало не по башти", — сказано в повідомленні.

Наголошується, що спочатку місцеві жителі хотіли техніку спалити, але професійні військові не дали.

"Підсохне — будуть наші. А полізуть забирати — спалимо разом із танками. Підсохло, відкопали, поставили до ладу. Тепер будуть бити колишніх російських господарів. Довіряйте Збройним Силам України. Разом переможемо!" — підсумували у Генштабі ЗСУ.

Танки окупантів загрузли в нашому чорноземі

"Трофейна" техніка служитиме нашим військовим

Військові відкопали ворожі танки

Нагадаємо, фото та відео з трофейною технікою регулярно публікуються українськими захисниками. Як повідомлялося, на озброєнні українських захисників нині може бути більше танків, ніж їх було у ЗСУ до початку російського вторгнення.