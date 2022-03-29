Зруйновано дев’ять поверхів: фото та відео наслідків ракетного удару по Миколаївській ОДА

Під завалами ще можуть бути люди

Внаслідок ракетного удару по будівлі Миколаївської облдержадміністрації вранці у вівторок, 29 березня, впали дев’ять поверхів будівлі разом із кабінетом голови ОДА Віталія Кіма.

Продовжується розбір завалів, поки інформації про жертв немає, повідомляє "Телеграф".

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Наголошується, що 50-100 людей встигли втекти з будівлі до влучення ракети, ще 17 рятувальники дістали з-під завалів.

Як каже Віталій Кім, шукають вісьмох цивільних та трьох військових.

Місцеві канали публікують фото та відео руйнувань та повідомляють, що будівля ОДА пробита ракетою наскрізь.

Будинок пробито наскрізь

Вибуховою хвилею вибило шибки в сусідніх будівлях.

Є й файні новини, — з кабінету Кіма на четвертому поверсі врятували прапор України.

Ось якою була облдержадміністрація до удару:

Миколаївська ОДА до обстрілу

Нагадаємо, що будівлю Миколаївської ОДА обстріляли близько 08:35 29 березня, — за словами Кіма, це показує, що росіяни більше не розраховують взяти місто силою, інакше вони б не розносили центр управління. Сам голова ОДА не постраждав, бо проспав і не був на робочому місці на момент удару.

Як відомо, раніше росіяни рознесли будівлю ОДА у центрі Харкова.