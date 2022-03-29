Сотні жителів Чернігова трагічно загинули в результаті обстрілів окупантами

Окупанти продовжують невпинно обстрілювати мирне населення міста

збройні формування російської федерації, які вже 34-ий день поспіль ведуть загарбницьку війну на українських територіях, продовжують знищувати інфраструктуру міст та вбивати мирних жителів. Згідно з попередніми відомостями, лише у Чернігові з початку військової агресії рф від рук російських нелюдів загинуло вже від 350 до 400 цивільних.

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Відповідні дані міський голова міста Владислав Атрошенко повідомив у коментарі українському телеканалу "Рада" у вівторок, 29 березня.

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"У нас загинули вже 350 людей у місті. Це не остаточні дані. У нас наразі перепризначено начальника обласного управління охорони здоров'я, сподіваюся, будуть більш детальні цифри. Думаю, що ця цифра вже орієнтовно 400 осіб. Половину з цих людей я особисто знаю, дуже важко все це переносити", — повідомив мер.

За словами Атрошенко, наразі у медичних закладах міста знаходиться більше чотирьох сотень поранених людей і кожного дня їх кількість збільшується приблизно на 40 осіб. переважна більшість постраждалих — це мирні жителі міста.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома днями раніше, після чергового обстрілу Чернігова окупантами з росії, у місті стався витік аміаку, адже ворожий снаряд пошкодив аміакопровід та одну з ємностей з небезпечною речовиною на одному з харчових підприємствах населеного пункту.