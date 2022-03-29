Ракетний удар по Миколаївській ОДА став смертельним, і під завалами ще є люди (оновлюється)

Постраждали десятки людей

Ракетний удар по будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації не обійшовся без жертв, — загинуло вже щонайменше троє людей, ще багато осіб постраждали.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на останні дані Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

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"Станом на 12:00 підрозділами ДСНС деблоковано 3 загиблих, 22 постраждали (з них підрозділами ДСНС врятовано та вивільнено з-під завалів 18 осіб, яких передано ШМД)", — йдеться в повідомленні.

Як розповів голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, під завалами чути голоси та пошуки продовжуються.

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Нагадаємо, що російські військові запустили ракету до будівлі ОДА у центрі Миколаєва вранці 29 березня, коли люди вже вийшли на роботу. Десятки людей встигли вибігти з будівлі, але багатьох, на жаль, завалило.

Внаслідок удару будівля пробита наскрізь, обрушилися дев’ять поверхів, у сусідніх будинках вибило шибки.

Як повідомляв "Телеграф", раніше російські військові вдарили по Харківській облдержадміністрації у самому центрі міста.