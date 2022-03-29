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Окупанти відводять частину військ до Білорусі: що відомо

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Російські війська Новина оновлена 29 березня 2022, 20:34
Російські війська

При цьому обстріли позицій українських військових на Київщині продовжуються.

Російські окупанти здійснюють відведення окремих підрозділів з Київської та Чернігівської областей, а також перегруповують підрозділи.

Про це у вівторок, 29 березня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Зазначається, що російські окупанти частково відводять свої війська на територію Білорусі. Крім того, підрозділи ворожої армії перекидають основні зусилля на Слобожанський та Донецький напрямки.

Щодо інших напрямків, то на Волині суттєвих змін в складі та положенні окупаційних військ не зафіксовано. На Поліссі активних бойових дій з боку росіян також не проводиться. На Сіверщині також без суттєвих змін.

Окупанти протягом дня обстрілювали підрозділи ЗСУ у населених пунктах Романівка, Горенка, Личанка, Петрушки, Шпитьки, Мощун, Нова Буда, Майданівка, Любовичі, Забуяння, Наливайківка у Київській області.

"Противник продовжує блокувати Чернігів, завдавати вогневого ураження по цивільних та військових об’єктах. У напрямку на Бровари намагається утримати раніше зайняті позиції та не допустити подальше просування наших військ", — додали у Генштабі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вранці 29 березня окупанти завдали удару по будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації, після чого запустили в його бік авіацію з боку тимчасово окупованого Криму. За місяць війни росіяни знищили понад 60 церков та інших релігійних споруд.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Армія РФ #Відведення військ
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