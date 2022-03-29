Цинізм зашкалює: путін озвучив Макрону нереальні умови щодо евакуації жителів Маріуполя

Російський диктатор вимагає, щоб ЗСУ у Маріуполі склали зброю.

У місті Маріуполь, яке російська армія буквально стирає з лиця землі, без достатньої кількості їжі та предметів першої необхідності продовжують залишатися сотні тисяч людей. При цьому російський диктатор володимир путін висуває нелюдські вимоги щодо евакуації людей.

Так, ряд пропагандистських російських Telegram-каналів повідомив, що з Маріуполя окупанти випустять цивільних тільки тоді, коли українські захисники складуть зброю та здадуть місто.

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Зазначається, що така заява російського президента прозвучала під час його розмови з президентом Франції Емануелем Макроном, яка відбулася 29 березня.

Варто зазначити, що президент Франції Еммануель Макрон раніше заявляв про плани провести гуманітарну операцію з евакуації з міста Маріуполя, обложеного російською армією, спільно з Туреччиною та Грецією. Ймовірно, що цю тему він і підіймав у розмові з російським президентом.

Зазначимо, що командири "Азова", які називають все, що відбувається в Маріуполі, не інакше як "геноцид", розповіли, навіщо путін стирає це місто з лиця землі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як виглядає постраждалий від рук окупантів Маріуполь з повітря та як змінилася центральна вулиця міста.