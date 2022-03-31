Російська армія відступає - що ЗСУ говорять про відведення техніки від Києва

ЗСУ розглядає два сценарії.

Російські окупанти за останню ніч відвели близько 700 одиниць військової техніки від Києва. У Генштабі кажуть, що радіти зарано, адже це може свідчити про перегрупування ворогів, або ж про стягування сил на Донбас.

Про це у четвер, 31 березня, під час брифінгу заявив заступник начальника штабу Сухопутних військ Олександр Грузевич.

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За його словами, російські війська почали відходити у бік населеного пункту Іванків у напрямку Білорусі.

"На сьогодні за ніч майже 700 одиниць техніки відійшли у бік Іванкова, у бік білоруського кордону. Це від 3 до 4 тактичних батальйонних груп, тобто вони відходять углиб", — повідомив він.

При цьому Грузевич зазначив, що роспропаганда подає це як "планове відведення військ від Києва та Чернігова", про що було заявлено на переговорах у Стамбулі, однак наміри ворогів можуть бути зовсім протилежні.

"Ми розглядаємо 2 варіанти: або це йде передислокація та перегрупування, або є ймовірність, що ці БТГ частково відходять, але з'являться на Донбасі. Пропаганда Росії зараз повномасштабно розповідає про планове відведення своїх військ від Києва та Чернігова, можу вам сказати, що частину сил ворог намагається відводити, але загалом перебудував свої стратегічні цілі: намагається всі сили кинути на схід, щоб вивести свої війська на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Водночас сили, що залишаються навколо Києва, досить чималі", — резюмував заступник начальника штабу Сухопутних військ.

Також Грузевич додав, що місто Вишгород українським військовим вдалося відбити й найближчими днями з Київської області "будуть дуже добрі новини".

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