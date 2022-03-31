"Навіть померти нормально не можуть": танк окупантів потонув разом з екіпажем

Українська водойма забрала життя кількох російських загарбників.

У четвер, 31 березня, на 36-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну російський танк було піднято з дна водоймища на Сумщині.

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ у Facebook.

"У Сумській області представники ДСНС України та Територіальної оборони ЗС України підняли з дна річки російський танк, який раніше затонув разом з екіпажем. З тілами танкістів будуть проведені процедури, передбачені українським та міжнародним законодавством. Долю ж бойової машини вирішить відповідна експертна група, також у рамках закону", — повідомили в Генштабі ЗСУ.

Читайте також: Категорія Україна Чому російські солдати лютують: Арестович дав просте пояснення Радник глави Офісу президента розповів про жахливі наслідки авторитарного режиму у росії

У мережі висміяли "героїчну" смерть "визволителів". Один із користувачів зазначив, що російські окупанти навіть померти нормально не можуть.

У мережі відреагували на танк росіян, що потонув

Додамо, що в мережі ходила байка про чотири російські танки, які були переможені на Сумщині завдяки двом українським прапорам. Один із цих танків потонув у водоймі, впавши з мосту.

Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині українська армія звільнила два населені пункти. Крім того, у четвер окупанти відступили від Чорнобильської АЕС.