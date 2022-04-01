Мелітопольці втікають від терору: евакуацію чекали 3 дні, а їхати 8 годин без зупинок (фоторепортаж)

Місцевим жителям почали погрожувати, змушуючи їх співпрацювати з окупаційною владою.

Далеко не всі мешканці тимчасово окупованого росіянами Мелітополя (Запорізька область) бажають залишатися у місті та виконувати неадекватні вказівки новоствореної незаконної адміністрації. Сотні громадян, хвилюючись за власне життя, намагаються виїхати та шукають усіх можливих способів, щоб евакуюватися.

Про це "Телеграфу" розповіли очевидці, яким вдалося сфотографувати військову техніку на вулицях міста та колони охочих його покинути.

Яка ситуація у Мелітополі зараз

З міста намагаються виїхати дуже багато людей, у їх числі місцеві патріоти, адже вони бояться за власне життя.

Як стверджує наш очевидець, окупанти намагаються перевести сферу освіти на російську мову. Нова "влада" залякує директорів шкіл та звичайних вчителів, перед якими ставлять умови — або повна співпраця, або їх виселять з власних квартир та вивезуть.

У місцевих жителів є підозра, що такі умови висунуть всім бюджетникам, а тому з’явиться ще більше охочих покинути місто.

По Мелітополю без перешкод пересувається російська техніка

Окупанти навіть запалили вічний вогонь у місті

Грошей у банкоматах Мелітополя стає дедалі менше

Евакуюватися з Мелітополя виявилося непросто

За словами мешканців Мелітополя, сотні громадян чекали український гуманітарний конвой протягом трьох днів, періодично приїжджаючи на місце збору, і врешті дочекалися. У тимчасово окуповане місто запустили 5 автобусів із Запоріжжя та кілька фур з символікою Червоного хреста. Крім того, за мелітопольцями приїхали понад 300 легкових автомобілів.

Черги на евакуацію були колосальні, а списків охочих — як мінімум два варіанти. І це при тому, що у кожен з автобусів поміщалося приблизно 40 осіб.

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Як повідомляє очевидець, перші два автобуси були призначені для людей з інвалідністю, в інші три — пускали у порядку живої черги, але перевагу все-таки надавали жінкам та дітям.

"Такої кількості м'яких іграшок — від тих, що поміщаються в долоню, до метрових крокодильчиків у двох діточок, не побачиш і на полицях середнього за розмірами магазину: зайчики, собачки, білочки… Дітлахи не розуміють всього жаху майбутньої поїздки: для старшого покоління все це трішки нагадує відправку дітей до піонертабору за радянських часів — з купою дітей різного віку, сумок, пакетів і валіз — підписаних, щоб малеча не переплутала", — переказує побачене очевидець евакуації з Мелітополя.

У Мелітополь окупанти пропустили лише 5 автобусів, у яких поміщалося по 40 осіб

Черги на евакуацію з Мелітополя були величезними

Перевагу надавали жінкам та дітям

Також за місцевими мешканцями приїхало понад 300 лешкових автомобілів

А що з речами?

Речей з собою дозволяється брати мінімум — одна сумка на людину. Якщо люди прибували з валізою, то її пропонувалося завантажити у фуру, але гарантій її збереження ніхто дати не може.

У жодному випадку громадянам не радили брати з собою техніку — ноутбуки/планшети/фотоапарати. Окупанти на блокпостах такі речі просто відбирають, або розбивають, а якщо сильно не сподобається — можуть забрати й самого власника.

Дорога з Мелітополя до Запоріжжя під час евакуації триває близько 8 годин. Жодних зупинок при цьому, крім блокпостів, не передбачено. Людям дозволяють їхати у памперсах, адже туалетів по дорозі немає, а всі обочини заміновані.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Мелітополі окупанти намагалися відшукати "фашистів" — тобто всіх, хто не вгодив їхній комендатурі чи будь-якими діями підтримує Україну.