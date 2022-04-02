"Наші — герої, а ви — скоти": хоробра українка в обличчя казала правду окупантам (відео)

"Визволителів" ніхто в Україну не кликав.

У Чернігівській області, де ЗСУ нещодавно розбили колону російської техніки, в одному зі звільнених сіл місцева мешканка розповіла, що думає про російських окупантів.

Відповідне відео 2 квітня опублікувала прес-служба Оперативного командування "Північ" на своїй офіційній сторінці у Facebook.

На відео жінка розповідає, що під час окупації ходила селом і кожному окупанту говорила в обличчя: "Наші – герої! А ви – скоти!". Крім того, мешканка звільненого села зазначила, що нікому ніколи не бажала смерті, проте загарбники заслуговують на неї.

"Наші — герої! А ці — скоти!" Такими словами зустрічає наших військових мешканка одного з щойно звільнених селищ під Черніговом. Жінка емоційно та щиро розповідає про те, як окупанти гатили по їхнім домівкам та змушували тижнями не виходити з підвалу, як цілили в мирних людей та малих дітей, як намагалися заштовхати все награбоване у вцілілі машини, коли тікали під час звільнення підрозділами ОК "Північ" селища", — сказала жінка.

Нагадаємо, 2 квітня стало відомо, що російські солдати організували базар у Білорусі, де продають техніку, вкрадену у українців. Крім того, Олексій Арестович розповів подробиці "нової Чорнобаївки".

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